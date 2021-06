Mike Singer: „Es fällt mir schwer, Vertrauen beizubehalten!“

Auf seinem letzten Album „Paranoid“ singt Mike Singer davon, dass Geld und Ruhm nicht alles sind. „Das ist oft so in meinem Leben, dass ich unfassbar viel unterwegs bin, unfassbar viele Freunde verloren habe, unfassbar viel Vertrauen verschenkt habe.“, sagt mir der 21-Jährige im Interview. Vor allem neuen Menschen sei er immer sehr skeptisch gegenüber. „Ich glaube ein Riesenpunkt bei mir ist einfach Vertrauen, weil ich eben schon so vielen Leuten vertraut habe, bei denen ich am Ende des Tages gemerkt habe: Ihr seid nur mit mir weil ich im Fernsehen bin, weil ich bei Insta und was weiß ich Reichweite habe und Musiker bin. Da fällt es mir natürlich oft schwer, in einer Liebesbeziehung oder auch in einer Freundschaftsbeziehung, standhaft dieses Vertrauen beizubehalten.“ In der Vergangenheit sei sein Vertrauen einfach zu oft missbraucht worden: „Wenn du jemandem etwas anvertraust und er damit fahrlässig umgeht und das anderen Leuten erzählt oder so. Das ist oft passiert. Wo ich dachte, ich kann mit jemanden wirklich über meine Gefühle reden und am nächsten Tag höre ich das von anderen.“