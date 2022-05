Microjobs - was Du damit wirklich verdienen kannst

Tatsächlich nur ein Smartphone und die entsprechenden Apps . Die heißen zum Beispiel Clickworker, Streetspottr oder Appjobber. Wichtiger Tipp: Gute Apps erkennst Du an guten Bewertungen gleich im App-Shop, Fakes inklusive. Also Augen auf, rät auch die Verbraucherzentrale:

Wenn ein Mensch täglich die gleiche stupide Aufgabe erfüllt, wird es schnell langweilig und eintönig. Wenn Viele immer einen Teil der Aufgabe erfüllen, sind sie flexibel einsetzbar, ermüden nicht so schnell und eine Firma braucht sie nicht fest anzustellen. Der Vorteil der sogenannten Crowd, also Masse.

Gebraucht werden zum Beispiel Menschen, die zu Hause Fragebögen ausfüllen, Produkte bewerten, Videos anschauen und darüber kurze Berichte verfassen. Da kann man also ganz bequem vom Sofa aus Geld verdienen. Draußen auf der Straße locken die lukrativeren Jobs: Schaufenster inklusive Produktpräsentation bewerten und fotografieren, als Mysteryshopper Testkäufe erledigen, Werbeaktionen überprüfen. Man ist ordentlich unterwegs.

Je nach Job gibt es Punkte im Wert von zwei bis hin zu zwanzig Euro. Wichtig: Um am Tag tatsächlich 20 und mehr Euro zu verdienen, muss man viele Jobs erledigen, inklusive weiter Wege oder zu Hause richtig flinke und ausdauernde Finger haben.

In Großstädten wie Berlin oder Hamburg sind etliche Microjobs zu vergeben. In der Kleinstadt ist es dagegen schwer, einen ordentlichen Tagesverdienst im Außeneinsatz zusammen zu bekommen. Da arbeitet es sich besser direkt von zu Hause. Eintönigkeit am Computer ist dabei aber immer möglich.