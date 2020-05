Michael Patrick Kelly: Warum biss ihn Hängebauchschwein Elvira?

Vielleicht lag es an der gemütlichen Homeoffice-Situation, aber mit Michael Patrick Kelly bin ich richtig ins Plaudern gekommen. Denn auch wenn sein neuer Song „Beautiful Madness“ leicht und locker klingt, verstecken sich doch große Themen darin. Zum Beispiel, wenn er davon singt, dass in jedem von uns ein Löwe und ein Lamm steckt. Die christlichen Bilder für Macht und Schwäche nutzt der ehemalige Mönch nicht zufällig.

“Seine Kraft schöpft Michael vielmehr aus täglichen Gebeten, seinem Glauben und aus Dankbarkeit: „Ich glaube Dankbarkeit ist unfassbar guttuend, ob man gläubig ist oder nicht. Das ist wie Medizin.“ Er versuche deshalb auch, Alltägliches als Geschenk zu betrachten, denn: „Wenn man Meister in Sachen Dankbarkeit ist, dann schafft man es sogar in den Krisen, in den schlechten Zeiten, dankbar zu sein.“ Er selbst sei leider nicht vollends soweit und könne auch gut nachvollziehen, dass es für viele Menschen gerade eine schwere Zeit sei. Sein Respekt gehe an alle Ärzte, Pflegekräfte, Busfahrer oder Supermarktangestellte.