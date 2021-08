Metallica-Charity-Single für deutsche Flutopfer

Seit 2017 sammelt die US-Band Metallica mit ihrer eigenen Stiftung "All Within My Hands" Spenden und gibt diese für wohltätige Zwecke aus. Jetzt machen sich die Musiker für die Flutopfer in Deutschland stark: Alle Einnahmen der am 20. August erscheinenden Neuauflage von "Enter Sandman" fließen nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das bestätigte eine Sprecherin der Plattenfirma Universal Music. Zuvor hatte das Musikmagazin "Rolling Stone" darüber berichtet.