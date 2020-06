Mehrwertsteuer-Senkung: Wo profitieren Familien wirklich?

In vielen Supermärkten hängen seit Tagen auffällige Hinweisschilder mit Prozentzeichen und Rabattversprechen: Die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer wollen einige Lebensmittelhändler an die Verbraucher weitergeben. Der Rutsch bei der Steuer ist ein Teil des Konjunkturpakets. Dafür hat der Bundestag am Montag noch kurz vor knapp in einer Sondersitzung grünes Licht gegeben. Auch der Bundesrat hat am Nachmittag dann zugestimmt. Verbraucher sollen damit in den nächsten sechs Monaten um 20 Milliarden Euro entlastet werden. Diese Summe kommt aber nur zusammen, wenn alle Händler und Gastronomen mitmachen.