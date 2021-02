Frost hat ordentlich zugeschlagen: mehr Schlaglöcher in Mitteldeutschland

Auf den Straßen in Mitteldeutschland gibt es offenbar mehr Schlaglöcher als in den Vorjahren. Das hat eine MDR JUMP-Umfrage in einigen Städten und Landkreisen ergeben. Vor allem Regionen, in denen der Wintereinbruch heftiger war als in den vergangenen Jahren, haben jetzt mehr Frostschäden zu verzeichnen. Das haben uns mehrere Städte und Kreise bestätigt, darunter Magdeburg und Leipzig. Auf MDR JUMP-Anfrage teilte das Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt mit, dass zwar die abschließende Bilanz noch nicht vorliegt, aber: