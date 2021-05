Mehlwürmer sind jetzt offiziell Lebensmittel

Damit wäre jetzt also geklärt, dass die Insekten im Idealfall sicher zu verzehren sein sollten. Eine deutsche Aufsichtsbehörde macht jedoch eine kleine Einschränkung: „Allerdings kann der Verzehr des gelben Mehlwurms bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen“, so Georg Schreiber vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das Etikett der neuen Produkte müsse daher einen Hinweis auf mögliche Kreuzreaktionen zu Allergien gegen Krustentiere oder Hausstaub-Milben tragen.

Aber die wohl entscheidende Frage bleibt: Warum in alles in der Welt sollte jemand eigentlich Mehlwürmer essen? Nun, Insekten gelten wegen der geringeren Umweltbelastung bei der Produktion und ihres hohen Nährwerts als nachhaltige, umweltbewusste Eiweißquelle. Also lieber Mehlwurm statt Mettwurst, sozusagen.

Und in vielen Teilen der Erde werden Grillen, Heuschrecken oder Mehlwürmer bereits regelmäßig konsumiert. Die Welternährungsorganisation (FAO) schätzt, dass sich etwa zwei Milliarden Menschen von insgesamt 1900 verschiedenen Insektenarten ernähren. Dazu kommt, dass sich nach einer weiteren FAO-Prognose der weltweite Bedarf an tierischen Proteinen bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Und Forscher sagen: Selbst wenn noch freie landwirtschaftliche Flächen erschlossen würden, ließe sich dieser Bedarf nicht allein durch Fleisch aus der Viehzucht decken .

Warum also nicht Insekten auf dem Teller auch bei uns, wenn man Lust darauf hat? Gezwungen wird ja niemand. In Europa war der Verkauf von Lebensmitteln mit Insekten bisher durch Übergangsregeln nicht grundsätzlich verboten, fristete aber eher ein Nischendasein. Bei einem Test der Verbraucherzentralen zeigte sich unter anderem, dass die Allergiehinweise bei Lebensmitteln mit Insekten ziemlich lückenhaft waren – und die Produkte ziemlich teuer. Interessanterweise zeigte sich, dass der relativ hohe Preis für Insekten-Fans kein so großes Problem war – weil er offenbar eher vertrauenssteigernd wirkte. „Wir konnten sogar in einer Studie zeigen, dass ein hoher Preis eher die Akzeptanz von Insektenprodukten erhöht. Sie schmecken uns dann auch besser“, sagt der Psychologe Fabian Christandl von der Fresenius Hochschule in Köln.