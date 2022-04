Das erste medizinische Cannabis Deutschlands kommt aus Sachsen

Demeca GmbH heißt das Startup mit Sitz in Sachsen, das als erste rein deutsche Firma im Auftrag des Staates medizinisches Cannabis herstellen darf. Zwei weitere Firmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben kanadische Eigentümer. Sie alle unterliegen in der Produktion strengen Regeln, erklärt einer der Demeca Mitgründer, Constantin von der Groeben: