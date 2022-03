Neue MDR-Streamingserien mit Stimmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Bildrechte: MDR/Diane Betties

Eine junge Sorbin, die vom Rap träumt: Das ist die Geschichte von Hanka (gespielt von Jasna Fritzi Bauer), die das Schlagersängerinnen-Dasein in ihrer sorbischen Community leid hat. Doch es ist auch die Geschichte von ihrem Bruder Beno, der ein ganz anderes Problem hat: Er kann sich nicht zu seiner Homosexualität bekennen. Beide Geschwister sind zerrissen zwischen der Liebe zu ihrer Familie, ihren Wurzeln, ihren Traditionen und ihrem Traum, daraus auszubrechen. So überredet Beno Hanka dazu, vor Ort in Crostwitz an einem Rap-Battle teilzunehmen und prompt schlüpft sie in die Rolle des

sorbischen Rappers Sorbski MC aus Texas. Dem Vater der beiden ist diese neue Rapper ein Dorn im Auge. Wie lange kann Hanka ihre Identität verbergen? Und was passiert, wenn alles auffliegt? Das erfahrt ihr am 23. März. Alle Folgen gibt es in der ARD-Mediathek.