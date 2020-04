Mitteldeutschland sagt Danke mit dem MDR Lieder-Lieferdienst

Einige ganz besondere Danksagungen haben wir schon verschickt: Musik von unseren MDR-Musikern hat Helden des Alltags ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Mit genug Abstand hat ein kleines Ensemble aus MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor ein Ständchen am Gartenzaun, vor der Haustür oder auf dem Parkplatz für sie gespielt.

Gleich zweimal hat es in dem Haus von Stefan in Dessau-Roßlau während der Pandemie schon gebrannt. Zum Glück war die Feuerwehr immer zur Stelle. Deshalb findet er, es ist Zeit den Kameraden der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau zu danken. Damit das etwas Besonderes wird, hat er den MDR Lieder-Lieferdienst bei den Feuerwehrmännern vorbeigeschickt.

Die 34 Kinder aus dem Kinderhaus „Pestalozzi" in Borna leben seit vielen Wochen noch enger zusammen. Viele von ihnen haben Beeinträchtigungen, sind auf Hilfe angewiesen und brauchen ihre Erzieher. Abwechslung und ein Danke für das gute Durchhalten haben die Kinder und Betreuer von unserem MDR Lieder-Lieferdienst bekommen!

Carola arbeitet im Seniorenheim „Avendi" in Dessau-Roßlau und findet, nicht nur die Pfleger haben ein Danke für die vergangenen Wochen verdient, sondern auch die Bewohner. Das finden wir auch und haben deshalb den MDR Lieder-Lieferdienst im Seniorenheim vorbeigeschickt.

Die Bewohner eines Hauses in der Blüthnerstraße halten zusammen: Sie kümmern sich um die älteren Menschen und gehen zum Beispiel für sie einkaufen. Darüber ist besonders Manuela glücklich. Denn sie wohnt in Holland und kann sich deshalb um ihre Eltern Hanna und Dieter nicht kümmern. Als Dankeschön hat sie den Bewohnern Brigitte, Antje, Eva und Co. einen musikalischen Gruß geschickt.