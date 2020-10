Raubtier zwischen den Fronten: Wölfe jagen oder schützen?

In Bad Düben in Sachsen rissen Wölfe im August acht Schafe, bei Bautzen waren es fünf: Im Sommer nahm die Zahl der Angriffe in der Region deutlich zu, weil die Wolfswelpen mehr Nahrung brauchten und Nutztiere einfacher zu jagen waren als Wildtiere. In Sachsen-Anhalt gab es bis zum Juni schon 213 Wolfsrisse, so viel wie im gesamten Jahr davor. Nach den vielen Angriffen in den letzten Jahren will ein Thüringer Schäfer jetzt Wölfe mit drei speziell ausgebildeten Schutzhunden von seiner Herde abhalten. Das Thüringer Umweltministerium finanziert die Hunde. Im Freistaat gibt es unterdessen wieder ein Wolfsrudel. Ein Grund zur Freude für Naturschützer. Das sind nur einige der vielen Nachrichten zum Wolf aus diesem Jahr.