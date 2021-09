Ed Sheeran: "Ich teile Fotos von meiner Tochter mit niemandem"

Menschen auf der ganzen Welt kennen und feiern seine Songs. Doch Ed Sheeran unterscheidet sich vor allem in einem Punkt von vielen anderen Weltstars: Social Media und Technologie sind so gar nicht sein Ding. Deswegen tauchte er im Dezember 2019 ab, um sich auf sein Privatleben zu konzentrieren. Sicher spielte dabei auch seine kleine Tochter Lyra Antarctica Seaborn Sheeran eine entscheidende Rolle. An die denkt der britische Sänger nämlich besonders wenn er unterwegs ist, wie er im MDR JUMP-Interview verrät.