Was macht diese Frau eigentlich nicht? Sie ist Moderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Jurorin, Sängerin und ist sehr sozial engagiert. Jeanette Biedermann redet bei MDR JUMP am Sonntag über ihre Arbeit als Botschafterin des Deutschen Roten Kreuzes.

Gerade in Zeiten von Krisen schwierig ist die Balance zu halten. Sie verrät, welchen positiven Mehrwert man gerade daraus ziehen kann.

Was man dieser wahnsinnig furchtbaren Zeit Positives abgewinnen kann, ist, dass wenn es darauf ankommt, Menschen zusammenstehen, füreinander da sind und einander helfen. Das ist etwas, was ein gutes Gefühl ist, weil man weiß, dass man nicht allein ist.

Neben ihrem Engagements hat die 42-Jährige in den vergangenen Jahren dennoch an vielen unterschiedlichen musikalischen Projekten gearbeitet. 2019 nam sie an der Sendung "Sing Meinen Song - Das Tauschkonzert" teil und hat ihr Album "DNA" herausgebracht. Davor war sie mit ihrer Indieband "Ewig", die aus ihr, ihrem Ehemann und einem guten Freund bestand, unterwegs.