MDR JUMP-Elternabend: Hilfe und Rat für Familien

Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. Das wusste schon der alte Wilhelm Busch Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch heute noch hat der Spruch Gültigkeit. Mütter und Väter sind Versorger, Vorbilder, Lieblingsmensch und Erzieher in einem. Dabei kommen immer wieder jede Menge Fragen auf. Die wollen wir künftig in unserem neuen Podcast MDR JUMP-Elternabend mit Bernadette Hirschfelder beantworten.

Jede Podcastfolge hat ein übergeordnetes Thema, z.B.: Was gehört in die Brotdose? Ab wann sollten Kinder im Haushalt helfen? Auch zum Thema Schule gibt es gute Tipps: Sollten Eltern bei den Hausaufgaben helfen oder besser nicht? Was gibt es beim Schulweg zu beachten? Weitere Folgen drehen sich um Themen wie Wechselmodell, Taschengeld oder Mediennutzung. Auch die Fragen, ob sich Großeltern in die Erziehung einmischen sollten oder wie Eltern es schaffen, trotz Kindern, ihre Liebesbeziehung aufrecht zu erhalten, kommen vor.