Friede, Freu(n)de Eierkuchen: Diesen Sonntag mit Max Mutzke

Ich hatte mich so krass in den verknallt. Hatte den immer dabei, als Säugling schon und er hat immer bei mir im Bett geschlafen. Da dachte ich mit 11 schon: Mein Gott, wenn man eigene Kinder hat, das muss ja noch krasser sein. Und so ist es auch. Es war mir also ganz früh klar: Ich will früh viele Kinder haben. Jedes Kind war ein Wunschkind. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich immer weitermachen und hätte 100 Kinder.