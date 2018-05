Nach ESC-Erfolg Max Giesinger wird Michael Schultes Trauzeuge

Nach dem unerwarteten ESC-Erfolg stehen für den Sänger Michael Schulte weitere Großereignisse an. Der 28-Jährige will demnächst seine langjährige Freundin Katharina heiraten. Nun sind erste Details zur geplanten Hochzeit bekannt geworden: Trauzeuge wird Schultes Freund und Sänger-Kollege Max Giesinger („80 Millionen“) sein. Das hat uns der Trauzeuge selbst im Interview verraten: „Wir sind ja beste Buddies seit sechs, sieben Jahren. Ich werde ihm einen geilen Junggesellenabschied organisieren. Da kommt was Witziges auf ihn zu, glaube ich.“, so Giesinger. Weitere Einzelheiten nannte der Sänger nicht.

Am Wochenende hatte Michael Schulte Deutschlands Ehre beim Eurovision Song Contest in Lissabon gerettet. Mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ erreichte er unerwartet den vierten Platz. In dem Song verarbeitet Schulte den Tod seines Vaters. Beim Singen hatte er dann etwas mit den Tränen zu kämpfen, wie er uns gestand: „Das war wirklich sehr emotional. Ich habe nicht geweint, aber ich hatte schon leicht feuchte Augen, weil das auch einfach ein großer Moment in meinem Leben war. Ich habe versucht alles auszublenden und nur beim Text zu sein und habe natürlich an meinen Vater gedacht.“ Michael Schultes Vater starb, als der Sänger 14 Jahre alt war.