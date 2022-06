Leipzig: Max Giesinger spielt Gratis-Konzert im Hauptbahnhof

Sänger Max Giesinger geht auf Reisen und spielt am 1. Juni die "schnellste Tour Deutschlands". Im Zug unterwegs, mit Gitarre bepackt, macht er am Mittwoch in vier Städten Deutschlands Halt und spielt in Hamburg, Berlin, Wiesbaden und Leipzig ein kleines gratis Konzert an den jeweiligen Bahnhöfen.