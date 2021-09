Matthias Schweighöfer: Mein Ziel ist ein Oscar mit 50

Zuletzt drehte Schweighöfer drei Filme in englischer Sprache. Am 14. Oktober erscheint das Kriegsdrama „Résistance“ in den deutschen Kinos. Hier ist er neben Ed Harris und Jesse Eisenberg als SS-Obersturmführer Klaus Barbie zu sehen. Im Mai erschien „Army Of The Dead“, der neuste Zombiefilm von US-Regisseur Zack Snyder, in dem Schweighöfer den deutschen Safeknacker Ludwig Dieter spielt. Als nächstes Projekt bekommt dieser Ludwig Dieter seinen eigenen Film. Für das Prequel „Army Of Thieves“ übernahm Matthias Schweighöfer nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie, während Zack Snyder das Drehbuch lieferte. Schweighöfers Freundin Ruby O. Fee wiederum wird in einer Nebenrolle zu sehen sein. Die eine oder andere zu harsch formulierte Regieanweisung, habe sie ihrem Freund bei den Dreharbeiten allerdings übel genommen.