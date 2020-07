Matthias Schweighöfers „Hobbys“: Kinder, Kartoffeln, Klatschpresse anflunkern

Ein bisschen abgehetzt wirkt Matthias Schweighöfer schon, als er sich in seinem Wohnzimmer für unser Interview niederlässt. Er lässt mich auch gleich wissen, dass der Krach im Hintergrund von seinem Sohn kommt, der gerade Playstation spielt. Auch Matthias Tochter ist gerade bei ihm, denn die Kinder haben Sommerferien. Und auch, wenn die beiden ihn hin und wieder ablenken, bleibt er immer fröhlich, denn seit seiner Trennung sieht er sie nicht mehr ganz so oft. „Viereinhalb Monate die Kinder nicht zu sehen, ist eine lange Zeit“, erklärt er seine Sehnsucht nach langen Drehs. Davon singt er auch auf seinem zweiten Album „Hobby“.

Überhaupt ist Matthias überraschend offen und ehrlich auf dieser Platte. Er macht auch deutlich, wie sehr ihn die Kritik an seinem ersten Album getroffen hat. „Die Jan-Böhmermann-Kritik war lustig. Also ich habe das auch verstanden. Aber irgendwie war es auch ein bisschen schade, weil du gleich weißt, da hast du keine Chance.“, verrät er mir. Um so persönlicher wirkt nun ein Song wie „Du fehlst“ auf seiner neuen Platte. Im Song geht es um zwei Verliebte, die sich wegen schlechter Kommunikation in den Haaren hatten und sich nun ganz schrecklich vermissen. Seine Gesangspartnerin ist hier tatsächlich seine Freundin Ruby O. Fee, wenn auch unfreiwillig. Eigentlich sollte sie nur als Platzhalter einsingen, aber Matthias hat ihren Gesang einfach heimlich behalten. „Da hat kurz der Haussegen gewackelt!“, grinst er.