Deutscher Astronaut Matthias Maurer: Erster ISS-Außeneinsatz

Gemeinsam mit dem US-Amerikaner Raja Chari soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer Wartungsarbeiten an der ISS übernehmen: neue Schläuche an einem Kühlsystem anbringen, eine Kamera austauschen sowie Strom- und Datenverbindungen an der externen europäischen Forschungsplattform Bartolomeo setzen. Mehr als 6 Stunden soll der Einsatz insgesamt dauern. In einem von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA veröffentlichtem Video, sagt Maurer: