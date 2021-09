Matrix 4: Neo und Trinity wieder vereint

Die Matrix-Trilogie ist nicht in Vergessenheit geraten. Und das, obwohl der letzte Teil bald 20 Jahre zurückliegt. Fans mussten sich lange auf das Wiedersehen mit Kenau Reeves als Neo und Carrie-Ann Moss als Trinity gedulden, doch nun soll es so weit sein. Am 23. Dezember kommt „Matrix: Resurrections“ in die deutschen Kinos. Der erste Trailer verrät auch schon so einiges über die Handlung.