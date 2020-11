Urteil der Woche: Müssen Schüler auch im Klassenzimmer eine Maske tragen?

In Thüringen ist der Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude dort vorgeschrieben, wo viele Menschen zusammenkommen, etwa in den Fluren. Ähnlich hat das auch Sachsen-Anhalt geregelt. In Sachsen gilt eine noch etwas strengere Maskenpflicht: Dort ist die Maske für Elft- und Zwölftklässler auch im Unterricht vorgeschrieben. Gegen eine ähnliche Regelung in Brandenburg hat jetzt eine Schülerin geklagt.