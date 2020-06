Impfgesetz gegen Masern – Werden jetzt mehr Kinder geimpft?

Bildrechte: imago images / photothek / Ute Grabowsky

In den ersten Wochen des Corona-Lockdowns im Frühling habe seine Praxis einige nicht dringend nötige Impftermine abgesagt, erzählt Kinderarzt Dirk Rühling. Einige Eltern hätten auch sicherheitshalber Kleinkind-Untersuchungen inklusive Masern-Impfungen verschoben. Da waren beide Seiten etwas vorsichtiger. Der nötige Impfstoff sei aber immer in ausreichenden Mengen vorhanden gewesen: Die Lieferketten wurden durch Corona offenbar nicht beeinträchtigt. Dirk Rühling sagte: "Ich hätte gedacht, dass es in den ersten Monaten vielleicht einen Engpass gibt, weil die Nachfrage steigt. Besonders in Regionen in Deutschland, wo die Impfquote bei Masern deutlich niedriger war. Aber das ist nicht passiert." Ähnlich schätzt das Gesundheitsministerium auf Nachfrage von MDR JUMP die Lage ein: Einzig bei der Versorgung mit einem Vierfach-Impfstoff (Masern, Mumps, Röteln und Windpocken) gebe es schon seit einiger Zeit einen Lieferengpass. Kinderärzte könnten aber auf einen Dreifach-Impfstoff (MMR) und einzelne Impfungen gegen Windpocken ausweichen.