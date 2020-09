Masern-Impfpflicht – das müssen Eltern jetzt wissen

An vielen Schulen und Kitas in Mitteldeutschland herrscht derzeit Unsicherheit in Bezug auf die Masern-Impfpflicht. Das Masernschutzgesetz wurde Ende 2019 verabschiedet und ist seit März dieses Jahres in Kraft. Was drin steckt im Gesetz und was es für Eltern und Kinder bedeutet, zeigt sich aber erst jetzt, zu Schuljahresbeginn. Bei Elternabenden wird informiert und es müssen Impfausweise vorgelegt werden. Aber in den allermeisten Fällen ist noch Zeit, den Immunitätsnachweis zu erbringen. Das ist aber den Verantwortlichen nicht immer klar.