Tipps für den Alltag Hundetrainer Martin Rütter gibt Tipps zur Hundeerziehung

Hunde und Kinder "Ich finde, es ist eine ganz große Bereicherung für Kinder, wenn sie die Chance bekommen, mit Tieren aufzuwachsen," sagt Hundeprofi Martin Rütter. Kinder lernen dadurch sehr viel: "Sie gucken, was hat das Lebewesen für Bedürfnisse und Rhythmen."



Bevor ein neugeborenes Baby in die Familie kommt, sollte der Hund darauf vorbereitet werden: "Drei Monate bevor das Kind da ist, den Alltag so legen, als wäre es da. Dem Hund schon mal sagen: 'In dieses Zimmer darfst du in Zukunft nicht mehr rein' und ihn etwas weniger beachten." Dann denkt er nicht, dass das Kind daran schuld ist, dass sich die Situation verändert. Bildrechte: Colourbox.de