Die Toten Hosen und Marteria singen von „Scheiß Wessis” und „Scheiß Ossis”

Marteria wurde sogar bespuckt

Schon mit sieben Jahren hatte Rapper Marteria die Abneigung gegen die neuen Bundesländer am eigenen Leib erfahren müssen. Als Kapitän der Jugendmannschaft des Fußballvereins Hansa Rostock sei er nach einem Turniersieg von erwachsenen Menschen als „Scheiß-Ossi“ beschimpft worden. „Bespuckt wurde ich!“, erinnert sich der 39-Jährige an die Ereignisse von damals. „Dann gehe ich nach vorne als Kapitän von meiner Altersklasse acht und werde ausgepfiffen von Hunderten von Eltern und alle meine Freunde heulen und keiner weiß: Was ist hier los?“

Auch am Gehalt seiner Mutter, die bis 2011 als Lehrerin in Rostock arbeitete, macht Marteria die Ost-West-Ungleichheit fest:

Bildrechte: Getty Images/Sebastian Reuter Das kann doch nicht sein, meine Mutter als Lehrerin, dass diese Verbeamtung im Westen stattfinden durfte und im Osten nicht und die bis heute 80% vom Gehalt eines Westlehrers bekommen.

Dass der Bildungsauftrag in den alten und neuen Ländern unterschiedlich bezahlt werde, sei für ihn unverständlich. Campino hat zu diesem Thema seine eigene Erklärung: „Ein gleichberechtigtes Zusammenwachsen, das wurde von einigen Politikern am Anfang salbadert, aber es war de facto nicht der Fall. Die Währung wurde genommen. Die Produkte. Alles was aus dem Osten kam war am Anfang erstmal schlecht.“

"Man gibt sich gönnerhaft, aber im Grunde kotzen alle ab."

In „Scheiß Wessis“ singt Campino mit sarkastischen Unterton Sätze wie „Sind gute Menschen, zahlen Solidaritätszuschlag“. Seine Gedanken dahinter erklärt der 59-Jährige so: „Man gibt sich gönnerhaft, aber im Grunde kotzen alle ab.“ Der Sänger zeichnet ein Bild von Westdeutschen, die den neuen Bundesländern unfreiwillig helfen und damit ihre Überheblichkeit schüren. „Die allerletzte Zeile ‚Sind immer für Euch da!‘ ist auch richtig mies. Das kann man in beide Richtungen verstehen. Das ist ja die Arroganz die bis zum letzten Moment einfach noch da ist.“

Marteria könne solche Eigenschaften an seinem Freund und Musikerkollegen jedoch nicht finden. „Der hat ja auch kein krasses Auto und keine krasse Uhr, obwohl er aus Düsseldorf ist.“, sagte der Rapper im Scherz. Tatsächlich haben Die Toten Hosen ihre Zuneigung zu den neuen Bundesländern schon zu DDR-Zeiten zum Ausdruck gebracht. „1983 sind wir heimlich rüber nach Ostberlin und haben da in der Kirche ein Konzert gegeben und das auch nochmal 1987 abgezogen“, verriet Campino. „Es war ein Abenteuer aber es war auch unsere Bewunderung vor dem politischen Untergrund in diesem System, die alles riskiert haben. Das war uns eine Ehre sozusagen, mit denen zusammen zu arbeiten und quasi auch Mutmacher zu sein. Uns war die Begegnung mit den Jugendlichen damals wichtig.“

Letztlich seien die Songs „Scheiß Wessis“ und „Scheiß Ossis“ mit einem großen Augenzwinkern zu verstehen. Campino gab sich im Interview zuversichtlich, dass die Vorurteile mit der Zeit verschwinden: „Es wird immer substanzloser und immer weniger ernst gemeint. Das ist meine große Hoffnung. Aber es braucht eben länger als wir alle gedacht haben.“

Hier findet ihr das ganze Interview: