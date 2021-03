Mark Forster schenkt der Sendung mit der Maus ein Geburtstagslied

Ich habe so ein Grundgefühl, wenn ich an die Maus denke. So ein "leicht stinkiges Pyjama, ungeputzte Zähne" Gefühl. Und immer wenn ich die Maus jetzt sehe, dann erinnere ich mich daran zurück, wie es war so richtig in Wochentagen zu denken. Wenn man sich heute die Sendung mit der Maus reinzieht, dann kann man sich daran erinnern, wie man sich als Kind sonntags gefühlt hat.