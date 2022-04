Glückspilz: Mann kauft gebrauchte Küche und findet darin 150.000 Euro

Stellt euch vor, ihr kauft euch online eine gebrauchte Küche, holt sie beim Vorbesitzer ab und stellt sie in eurer Wohnung ab. Beim Durchschauen der Schränke macht ihr plötzliche eine gehaltvolle Entdeckung. Genau das ist kürzlich einem 50-jährigen Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld passiert.

Gebrauchte Küche entpuppt sich als Goldgrube

Auf einer Internet-Plattform kaufte der Mann die Küche, berichtete das Polizeirevier in Köthen in einer Pressemitteilung. Nachdem er sie aus dem knapp 35 Kilometer entfernten Halle abgeholt hatte, fand er zwei Geldkassetten darin verstaut. Sage und schreibe 150.000 Euro entdeckte der Glückpilz in diesen beiden Kassetten.

Besitzerin gefunden: Geld gehört einer Seniorin aus Halle

Anstatt das Geld zu behalten, entschied sich der 50-jährige für den ehrlichen Weg und gab die Summe bei der örtlichen Polizeistelle ab. Eine Geschichte, die "selbst erfahrene Polizisten in Erstaunen versetzte", wie die Pressestelle der Polizei in Köthen mitteilte. Inzwischen konnte auch die Besitzerin der beachtlichen Geldsumme ausgemacht werden. Es handelt sich dabei um eine 91-jährige Frau, deren Wohnung momentan von ihrem Enkel aufgelöst wird. Sie war in ein Heim gezogen und hatte das versteckte Geld in ihrer alten Küche vermutlich vergessen. Der Enkel der Rentnerin sagte dem MDR gegenüber, dass man gewusst habe, dass Geld in der Wohnung seiner Großmutter versteckt sei. Bereits im Vorfeld hätten Käufer anderer Möbel gefundenes Geld in niedrigerer Höhe zurückgegeben.

Gibt es Finderlohn für den ehrlichen Finder?