Youtube-Star: Der Valentinstagsmann aus Leipzig

Der Valentinstag ist nicht für alle ein Tag der Liebe. Viele Menschen unterstellen, dass es dabei einfach nur um Kommerz geht. Vor genau zehn Jahren wollte eine junge Reporterin in Leipzig herausfinden, was die Menschen in der Messestadt über den Valentinstag denken. Dabei geriet sie an einen älteren Herrn, der sie mit seiner Antwort überraschte. Das Video mit dem Interview landete auf Youtube, wo es seitdem fast sieben Millionen Mal aufgerufen wurde.