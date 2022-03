Malik Harris gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid

24 Jahre ist er alt, in der Nähe von Landsberg in Bayern aufgewachsen und nun auf dem Weg auf die größte musikalische Showbühne zum Eurovision Songcontest in Turin. Gegen unzählige Einsendungen sowie gegen seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei "Germany - 12 Points" konnte sich Malik Harris als Künstler und mit der Live-Performance seines Songs "Rockstars" durchsetzen.

Aufgewachsen mit Musik

Der gebürtige deutsch-amerikaner wurde schon früh von musikalischen Einflüssen geprägt. Sein Opa war Opernsänger, seine Oma Pianistin. Mit 13 Jahren brachte er sich selbst das Gitarrespielen, später auch Keyboard und die Bedienung eines Drumcomputers bei. Mit Coversongs begann dann seine musikalische Reise, die durch Idole wie Ed Sheeran, Eminem und Macklemore geprägt war. 2018 veröffentlichte der damals 20 Jahre alte Sänger seine erste Single "Say The Name", woraufhin ihn Universal Music unter Vertrag nimmt. So fand er schnell den Weg auf die Bühne und durfte sogar für Künstler wie James Blunt und Tom Odell als Vorband auftreten. Wer Ende der 90er viel Fernsehen geschaut hat, dem könnte der Vater von Malik, Ricky Harris, übrigens ein Begriff sein. Von 1999 bis 2000 moderierte er dort seine eigene Talkshow "Ricky!".

Auf den Billboards am Times Square

Bildrechte: Robin Karow Davon können die meisten nur träumen: Als erster deutscher Künstler schaffte es Malik Harris zur Veröffentlichung seines Songs "When We've Arrived" im Oktober 2020 für eine Woche lang auf die großen Billboards am New Yorker Times Square. Und das sogar, bevor er im August 2021 sein Debütalbum "Anonymus Colonist" herausbrachte.

Mit "Rockstars" nach Turin