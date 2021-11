Wird Magdeburg zur heimlichen YouTube-Hauptstadt Deutschlands?

An einem sehr großen Projekt sind auch Sebastian und Sandra Gauck dran. Zusammen mit ihrem Freund und Kollegen Sebastian Herden wollen sie das größte YouTube-Kreativzentrum Deutschlands erschaffen. Die ersten Videos haben sie in ihrer Magdeburger Garage gedreht. Die daraus entstandenen Channel laufen so gut, dass das Ehepaar ihre alten Jobs an die Nagel hängen konnten. Bei "GOTOOLS.tv" werden Werkzeuge getestet und bei "Helden der Werkstatt" zeigen sie anderen, wie man Dinge selbst bauen kann.