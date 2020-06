Neue Entwicklungen im Fall Maddie – Darum wird gegen einen Deutschen ermittelt

In Praia da Luz liegt auch die Appartementanlage, in der Maddie und ihre Eltern wohnten. Der Fall, in dem der Angeklagte zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, die noch nicht rechtskräftigt ist, ereignete sich vor dem Verschwinden des Kindes. Opfer war eine 72-Jährige Frau.

Das BKA schreibt, der Mann, gegen den nun im Fall Maddie ermittelt wird, habe zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt, „unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz”. In dieser Zeit habe er sein Geld mit Gelegenheitsjobs verdient, zum Beispiel in der Gastronomie. Außerdem sei er wohl in Hotelanlagen und Ferienwohnungen eingebrochen und habe mit Drogen gehandelt.