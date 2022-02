Macht Plastik uns dick?

Bildrechte: colourbox

Joghurtbecher, Gefriertüten, wiederverwendbare Wasserflaschen, Küchenschwämme, Shampooflaschen – insgesamt 34 verschiedene Alltagsgegenstände hat sich eine norwegisch-deutsche Gruppe von Forscherinnen und Forschern kürzlich näher angesehen. Die Gegenstände hatten eines gemeinsam: Sie bestanden aus Plastik. Und das, so die Vermutung des Teams, könnte womöglich ein Problem sein. Nicht grundsätzlich – Plastik ist wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften aus unserem Leben nicht wegzudenken, wir alle nutzen pro Jahr im Schnitt mehr als 38 Kilogramm Kunststoffverpackungen. Doch die Wissenschaftler hatten eine interessante Vermutung: Könnte es sein, dass womöglich Verbindungen aus den Plastikgegenständen schuld daran sind, dass so viele Menschen übergewichtig sind?

Der Anteil der Übergewichtigen in Deutschland steigt langsam, aber stetig, rund 53 Prozent aller Männer und Frauen wiegen zu viel. Außerdem gibt es große regionale Unterschiede, unsere drei Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen noch einmal klar über dem Bundesschnitt. Das Team um Martin Wagner von der Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens in Trondheim berichtet nun im Fachmagazin „Environmental Science & Technology“, dass an Übergewicht womöglich auch Substanzen schuld sein können, die von den untersuchten Plastikgegenständen abgegeben werden.

Bei ein paar solcher Verbindungen haben Forscherinnen und Forscher so etwas bereits angenommen. Zu diesen Chemikalien gehört etwa Bisphenol A, wo ein Zusammenhang zu Adipositas bei Kindern und Jugendlichen vermutet wird. Womöglich stört die Substanz die Wirkweise des Sättigungshormons Leptin im Körper. Auch bei den eigentlich vorgesehenen Ersatzstoffen Bisphenol S und Bisphenol F gibt es einen Adipositas-Verdacht bei Kindern. Auch dabei geht es darum, dass die Stoffe womöglich den Hormonhaushalt stören. Und diesen Verdacht hat das Team um Wagner nun auch für zahlreiche andere Verbindungen, die sie mit dem Verfahren der Massenspektrometrie in den 34 untersuchten Alltagsgegenständen finden konnten.

Mehr als nur die üblichen Verdächtigen

„Unsere Experimente zeigen, dass gewöhnliche Plastikprodukte einen Mix von Substanzen enthalten, der ein relevanter und unterschätzter Faktor für Übergewicht und Fettleibigkeit sein kann", so Wagner. Für insgesamt elf Substanzen konnten die Forscher die problematischen Wirkungen im Labor zeigen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht die üblichen Verdächtigen wie Bisphenol A sind, die diese Stoffwechselstörungen verursachen. Das bedeutet, dass auch andere als die bereits bekannten Kunststoffchemikalien zu Übergewicht und Fettleibigkeit beitragen könnten“, ergänzt Co-Autor Völker.

Wer jetzt sagt: „Kein Problem – Küchenschwämme oder Shampooflaschen sind ja nicht zum Essen da“ hat zwar erstens gut aufgepasst aber zweitens leider unrecht. Einige Mitglieder des Teams haben im vergangenen Jahr eine Forschungsarbeit veröffentlicht, die eindrucksvoll zeigt, wie Kunststoffgegenstände ihre Chemikalien unter Bedingungen der realen Welt beständig abgeben. Man muss also nicht drauf kauen, Hautkontakt könnte auch schon reichen.

Effekte erst einmal nur im Labor nachgewiesen

Eine wichtige Einschränkung muss man bei aller Vorsicht trotzdem machen: Die aktuellen Ergebnisse sind in Zellkulturen im Labor entstanden. Bei uns Menschen könnten ähnliche Prozesse ablaufen, wir wissen es aber vorerst nicht so genau. Linda G. Kahn von der NYU Grossman School of Medicine in New York, die nicht an den Forschungen beteiligt war, rät trotzdem: „Der beste Weg, die Belastung durch Kunststoffe über die Ernährung zu minimieren, ist, keine Lebensmittel in Plastikbehältern oder -verpackungen zu kaufen oder zu lagern."

Wenn das nicht möglich ist, sollte man demnach versuchen, die Zeit, in der die Lebensmittel mit Plastik in Berührung kommen, so kurz wie möglich zu halten und die Lebensmittel nicht zu erhitzen, wenn sie mit Plastik in Berührung kommen. "Das bedeutet, dass man Plastikbehälter nicht in der Mikrowelle erhitzt und dass die Plastikfolie nicht mit der Oberfläche der Lebensmittel in Berührung kommen sollte", so Kahn.