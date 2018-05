In ihrer Untersuchung stellten die Forscher fest, dass Frauen, die einen größeren Bauchumfang und mehr Bauchfett hatten, auch unter einem Vitamin D-Mangel litten. Gleiches fanden sie auch bei Männern: Mehr Bauchumfang entsprach einem geringeren Vitamin D-Spiegel. Bei Männern war zusätzlich noch der Leberfettanteil erhöht.

Also einfach in die Sonne legen und die Pfunde schmelzen lassen? Ob das wirklich funktioniert ist nicht gesagt. Die Studie ist lediglich eine reine Beobachtungsstudie. Das heißt, Ursachen und Wirkungen wurden darin gar nicht erforscht.

Rein theoretisch könnte das Bauchfett zum Beispiel auch einfach von zu wenig Bewegung an der frischen Luft kommen. So hätte das Vitamin D gar nichts damit zu tun.

Also einfach in die Sonne legen wird für die Bikini-Figur wohl nicht reichen. Aber die Studie ist mal wieder eine gute Erinnerung: Rausgehen in die Sonne macht nicht nur gute Laune, sondern ist (gut geschützt) auch gut für die Gesundheit.