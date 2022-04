Macht Handystrahlung dick?

Über die angeblichen Gefahren durch Handy-Strahlung wird immer wieder diskutiert. Vor allem geht es dabei um ein vermeintlich erhöhtes Krebsrisiko. Doch dafür gibt es bis heute keine abschließenden Beweise. Klar ist, dass ein Teil der Energie der für die Übertragung von Sprache oder Daten genutzten hochfrequenten elektromagnetische Felder in Form von Wärme in dem Körperteil landet, das dem Gerät am nächsten ist. Das ist normalerweise der Kopf oder, wenn man mit Headset spricht, oft die Lendengegend. Zur Sicherheit gibt es deswegen Höchstwerte für die Energieaufnahme.