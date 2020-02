Was spricht für oder gegen ein generelles Rauchverbot?

In Schleswig-Holstein wird Rauchen auf Kinderspielplätzen verboten, manche Nahverkehrsbetriebe denken darüber nach, das Rauchen an den Haltestellen zu verbieten. Ein Kieler Lungenarzt fordert jetzt ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Was spricht dafür? Und was dagegen?