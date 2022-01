181 neue Lotto-Millionäre in 2021: Die skurrilsten Lotto-Geschichten

Auch in Mitteldeutschland gibt es sie: Menschen, die beim Lottospielen Glück hatten. Insgesamt haben im vergangenen Jahr sechs Menschen aus Sachsen-Anhalt und fünf Lottospieler aus Sachsen mindestens eine Million Euro beim Spiel "6 aus 49" gewonnen. Dabei gab es in Sachsen-Anhalt auch sonst besonders hohe Gewinne. Denn die Zahl der sogenannten Hochgewinne ist gestiegen. Das bedeutet: Mehr Menschen haben mehr als 5.000 Euro gewonnen. Das waren im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt 784 Personen. Doch nicht immer läuft ein Lotto-Gewinn reibungslos ab.