"Neuer" Nirvana-Song - KI schreibt Lieder verstorbener Künstler

Am 05. April war sein 27. Todestag: Der legendäre Rockmusiker Kurt Cobain nahm sich im Jahr 1994 das Leben. Seine Stimme bleibt bis heute nicht vergessen und Fans würden alles dafür geben neue Musik von Nirvana hören zu dürfen - auch wenn sie sich ab und zu an einem Remix erfreuen dürfen. Mit einem neuen Projekt wird der Wunsch wenigstens zum Teil erfüllt.

Bildrechte: Universal Music

Die Bezeichnung "Club 27" umfasst eine Gruppe von Musikern und Musikerinnen, die im jungen Alter von 27 gestorben sind. Darunter zählen unter anderem Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix und Jim Morrison. Das Projekt "Lost Tapes of the 27 Club" wurde zu Ehren dieser vier Künstler von der Organisation Over The Bridge ins Leben gerufen. Es soll auf die psychische Gesundheit von Künstlern aufmerksam machen und über die kaum behandelten psychischen Erkrankungen und Drogenprobleme informieren, die sich durch die gesamte Musikindustrie ziehen.