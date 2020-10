Passt zum Corona-Jahr: "Lost" zum "Jugendwort des Jahres 2020" gewählt

Über Monate Schule zu Hause, Millionen arbeiten im Homeoffice, andere können gar nicht arbeiten, Reisen ist oft ein Glücksspiel: 2020 hat sich für viele Menschen ganz viel geändert. Ein Ritual bleibt aber gleich: Der Münchner Langenscheidt-Verlag ruft erst auf, Vorschläge für das "Jugendwort des Jahres" einzureichen und lässt dann darüber abstimmen. Am Ende wundern sich vor allem viele Ältere, was denn genau dieses "Babo", "YOLO" oder "Swag" ist. Das waren in früheren Jahren die Jugendwort-Gewinner.