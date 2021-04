Der Comedy-Hit LOL bekommt eine zweite Staffel - Diese Stars sind dabei

Das Konzept der Show "LOL - Last One Laughing" ist eigentlich ganz simpel: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zehn Comedians werden zusammen in einen Raum gesperrt und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Selber dürfen sie aber nicht lachen, denn wer lacht, fliegt raus. Wer zum Schluss übrig bleibt, hat gewonnen.