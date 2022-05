Neue Staffel Las One Laughing geplant

Schon dreimal versuchten die bei uns wohl beliebtesten Comedians, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und damit rauszuschmeißen. So ungefähr der Sinn von Last One Laughing. Chef der Sendung ist Michael "Bully" Herbig. Mit dabei waren bis jetzt unter anderem Anke Engelke, Christoph-Maria Herbst, Olaf Schubert und der im vergangenen Dezember verstorbene RTL Samstag-Nacht Star Mirco Nontschew.