"MDR JUMP Live-Zuhause-Nächte": Wir bringen die besten Konzerte in euer Wohnzimmer

Bildrechte: Sony Music

US-Superstar Pink ist bekannt für ihre spektakulären Konzerte. 2013/2014 besuchte sie mit ihrer 'The Truth About Love'-Tour dreizehn Länder. In dem fast zweistündigen Konzert in Australien spielt Pink ihre größten Hits wie 'U + Ur Hand', 'Just Like A Pill', 'Sober', 'Who Knew' oder auch 'So What'. Die Konzert-DVD, die dabei entstand, war mit 240.000 Stück die bestverkaufte Musik-DVD in Australien und wurde 16 Mal mit Platin ausgezeichnet. Das brachte Pink eine Grammy-Nominierung für 'Best Music Film' ein. Ganz nebenbei stellte der Superstar mit der Tour noch einen Rekord auf: Über 650.000 verkaufte Tickets für einen Solokünstler in Australien. Fühlt euch, als wärt ihr beim Pink-Konzert dabei - denn wir bringen das Live-Gefühl des US-Stars zu euch nach Hause! Also: Alle mal richtig durchs Wohnzimmer tanzen oder gemütlich auf dem Sofa mitsingen.