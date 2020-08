Linkin Park veröffentlicht Jubiläums-Ausgabe vom Debutalbum „Hybrid Theory"

Es ist unglaublich, dass es schon 20 Jahre her ist seit „Hybrid Theory" erschien. All die Dankbarkeit geht an unsere Fans, die diese epische Reise erst möglich gemacht haben, die wir vor 20 Jahren angefangen haben. Wir haben euch unsere Musik gewidmet. Und wir haben euch unser Album „Hybrid Theory" nochmal gewidmet.