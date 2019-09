Rammstein 2.0: Lindemann soll mit neuem Album auf Tour kommen

Hinter dem Projekt „Lindemann“ steht neben Sänger Till der Multiinstrumentalist Peter Tägtgren. Klangliche Parallelen zu Rammstein sind nicht abzustreiten. Während auf dem „Lindemann“-Debüt „Skills In Pills“ noch deutsche und englische Texte gemischt worden, singt Till Lindemann nun zumindest in „Steh auf“ komplett in seiner Muttersprache.