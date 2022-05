"Light"-Produkte: Schaden künstliche Süßstoffe dem Darm?

Marco Spielau studierte an der Universität Halle Ernährungswissenschaften. Bildrechte: Marco Spielau

Doch diese Studien sind erst mal kein Grund zur Sorge, erklärt Marco Spielau, Ernährungswissenschaftler aus Halle. Die Studien könnten oft nicht direkt auf den Menschen übertragen werden. In besagten Studien seien die Süßstoffe so hoch dosiert worden, dass es der Realität in der Ernährung nicht entspreche. Spielau kommt zu dem Schluss, dass Süßstoffe grundlegend genutzt werden können, im Alltag jedoch nur in Maßen.