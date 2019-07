Superfood Avocado - mehr als nur ein Lebensmittel

In deutschen Supermärkten ist immer Avocado-Saison. Und die Beliebtheit der Frucht wächst. In den letzten zehn Jahren hat sich die Importmenge fast verfünffacht. Wurden 2008 noch etwa 20.000 Tonnen Avocados nach Deutschland gebracht, waren es 2018 schon rund 93.000 Tonnen.

In den USA ist heute Tag der Avocado (National Avocado Day). Der „Feiertag“ jährt sich bereits zum dritten Mal und wurde von dem kalifornischen Lebensmittel-Lieferservice „Model Meals“ in Kooperation mit der Website nationaldaycalendar.com ins Leben gerufen. Der 31. Juli markiert demnach den Höhepunkt der Avocado-Saison in Kalifornien.

Auch in den sozialen Netzwerken ist dieser Avocado-Trend sichtbar. Der Hashtag #avocado hat auf Instagram über zehn Millionen Einträge. Die meisten zeigen klassisch das Superfood auf Brot, in Salat oder als Guacamole. Aber wie wäre es zur Feier des Tages der Avocado mit einem Motiv, was nicht das Fruchtfleisch in den Vordergrund stellt, sondern den Kern. Mit ein bisschen Geschick lassen sich aus diesem einzigartige Anhänger schnitzen.