Liebe wird aus Freundschaft gemacht

Will sagen: Wer auf Partnersuche ist, sollte vielleicht in Zukunft eher erwägen, seine Freunde zu daten. Denn mit der Liebe auf den ersten Blick scheint es in der Realität – im Gegensatz zu romantischen Hollywood-Komödien – in echt gar nicht so weit her zu sein. Die aktuellen Ergebnisse legten nahe, so die Forscher, dass die Grenze zwischen Freundschaft und Romantik verschwommen sei. Es gelte die eigenen Annahmen darüber zu überdenken, was eine gute Freundschaft ausmacht – und was eine gute romantische Beziehung.