Wissenschaftlicher Beweis für Liebe auf den ersten Blick

Moderne Musikstücke werden immer kürzer . Das liegt an unserer gesunkenen Aufmerksamkeitsspanne und an den Entlohnungsmodellen der Streamingdienste für die Künstler . Eine Studie im Auftrag des Elektronikkonzerns Samsung kam vor einiger Zeit zu dem Schluss, dass aktuelle Hits im Schnitt bereits unter drei Minuten lang sind – und, dass diese Grenze bis zum Ende des Jahrzehnts auf zwei Minuten sinken wird .

In diesen zwei Minuten können wir uns aber sehr wohl eine Meinung darüber bilden, was uns gefällt und was nicht. Und wenn aktuelle Forschungsergebnisse eines deutsch-israelischen Teams um die Psychologin Shir Atzil von der Hebräischen Universität von Jerusalem stimmen, dann trifft das auch auf Menschen zu: Die Erkenntnisse der Forschenden lassen sich als wissenschaftliche Basis des Phänomens „Liebe auf den ersten Blick“ deuten. Im Fachmagazin „Scientific Reports“ berichtet die Gruppe von ihren Experimenten mit 32 heterosexuellen Paaren, die bei insgesamt 46 Speed-Dates begleitet wurden.

Unser Körper steht in diesem Moment unter Stress: Hormone wie Adrenalin werden ausgeschüttet. Dadurch verengen sich die Gefäße in der Haut, mehr Blut gelangt in die Muskeln. Uns müsste kühler werden, weil die Haut weniger durchblutet wird – dazu kommt die Verdunstung vom Schweiß. Und trotzdem wird uns heiß. Wahrscheinlich werden mit dem Schweiß auch sogenannte Pheromone, also Sexualduftstoffe ausgeschüttet. Bei Tieren ist deren Wirkung gut dokumentiert, bei uns Menschen ist die Lage aber etwas komplizierter. Allerdings gehören wir ja auch zu den eher wenigen Arten, die es überhaupt auf längerfristige Partnerschaften anlegen.