Licht aus ab 22 Uhr: Das ist für die „Earth Night“ geplant

Kein Mond am Himmel und die Nacht ist so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sieht: Das klingt nach einem Albtraum für alle, die schon als Kind Nachtwanderungen gehasst haben. Dabei wären genau solche Nächte für uns wichtig, sagen die „Paten der Nacht“ . Sie rufen dazu auf, am Dienstag ab 22.00 Uhr alle Lichter auszumachen, die für die Sicherheit nicht nötig sind. So gebe es wenigstens eine dunkle Nacht im Jahr.

So grandios und spektakulär kann die Milchstraße bei Nacht aussehen. Bildrechte: imago images / Imaginechina-Tuchong

Im letzten Jahr wurde zum ersten Mal zur „Earth Night“ aufgerufen. Die Unterstützer baten auch Städte und Gemeinden, alle unnötigen Lichter zu löschen. Die Kommunen sind für die Beleuchtung von Parks, Seen oder auch das Anstrahlen von Denkmälern und touristischen Zielen zuständig. Viele Gemeinden hätten 2020 schon mitgemacht, sagte Manuel Philipp im Interview mit dem Bayrischen Rundfunk. Er ist einer der Gründer von „Paten der Nacht“. In diesem Jahr ist in Sachsen beispielsweise Görlitz dabei. Die Stadt hat angekündigt, die Lichter an öffentlichen Gebäuden wie dem Rathaus auszustellen. Altenburg in Thüringen macht ebenfalls mit. In Riesa soll anders als sonst schon ab 22 Uhr die Beleuchtung an der SACHSENarena abgeschaltet werden. Auch das Biosphärenreservat mit dem Sternenpark Rhön im Dreiländereck zwischen Thüringen, Bayern und Hessen ist wieder mit dabei. Dort können Besucher an einer Tour in dunkler Nacht teilnehmen und bekommen einen geführten Blick in den Sternenhimmel.