Neues Musikvideo von Lena: Skinny Bitch

Die Schattenseiten des Star-Daseins, das unter ständiger Beobachtung stehen, verarbeitet sie in ihrem Song "Skinny Bitch". "Ich kennt mich so gut. Es ist fast, als ob ich mich selbst nicht kenne", singt sie da. An einer anderen Stelle heißt es: "Das ist gerade reingekommen: Sie ist arrogant. Sie ist viel zu dünn!" Aber die Message ist auch klar: Lass die Leute reden.